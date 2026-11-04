Ausblick: Wheaton Precious Metals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wheaton Precious Metals wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 14 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,887 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,11 CAD je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 787,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 655,9 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,51 USD aus. Im Vorjahr waren 4,53 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 3,59 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,23 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net