Westwater Resources Aktie 47339177 / US9616842061
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Westwater Resources stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Westwater Resources lädt am 13.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll Westwater Resources mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst . Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,150 USD im Vergleich zu -0,320 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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|Ausblick: Westwater Resources stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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