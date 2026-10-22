Ausblick: Westlife Development stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Westlife Development wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,410 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,78 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Westlife Development im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 7,31 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 14,00 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,53 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,07 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 29,64 Milliarden INR, gegenüber 26,12 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch