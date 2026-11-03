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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Westlake Chemical Partners LP Partnership Units präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Westlake Chemical Partners LP Partnership Units lädt am 04.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,300 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,420 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Westlake Chemical Partners LP Partnership Units mit einem Umsatz von insgesamt 336,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 308,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 8,88 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD im Vergleich zu 1,38 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 1,36 Milliarden USD, gegenüber 1,17 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Westlake Chemical Partners LP Partnership Units
Analysen zu Westlake Chemical Partners LP Partnership Units
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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