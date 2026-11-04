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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Western Forest Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Western Forest Products wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Western Forest Products im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,323 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -5,710 CAD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 227,5 Millionen CAD aus – eine Minderung von 2,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Western Forest Products einen Umsatz von 232,4 Millionen CAD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -3,665 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -7,560 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 893,6 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 987,2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Western Forest Products Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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