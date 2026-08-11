Ausblick: Western Forest Products informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Western Forest Products wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,047 CAD gegenüber -1,620 CAD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 249,0 Millionen CAD aus – eine Minderung von 13,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Western Forest Products einen Umsatz von 288,4 Millionen CAD eingefahren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -4,490 CAD, gegenüber -7,560 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 920,7 Millionen CAD im Vergleich zu 987,2 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch