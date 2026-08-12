Ausblick: Wesdome Gold Mines stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wesdome Gold Mines wird am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten schätzen, dass Wesdome Gold Mines für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,595 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,550 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 278,5 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 33,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Wesdome Gold Mines einen Umsatz von 208,6 Millionen CAD eingefahren.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,27 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,32 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 1,28 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 914,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch