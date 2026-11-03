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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Wesdome Gold Mines legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Wesdome Gold Mines öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,581 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,580 CAD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,54 Prozent auf 256,9 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 230,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,91 CAD je Aktie, gegenüber 2,32 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,22 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 914,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Wesdome Gold Mines LtdShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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