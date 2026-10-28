|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: WESCO International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
WESCO International lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
11 Analysten schätzen, dass WESCO International für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,70 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,79 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 10,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,87 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,20 Milliarden USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,87 USD im Vergleich zu 13,05 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 26,20 Milliarden USD, gegenüber 23,51 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu WESCO International Inc.
|
07:01
|Ausblick: WESCO International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: WESCO International präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: WESCO International stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: WESCO International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu WESCO International Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.