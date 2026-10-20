Ausblick: Wesbanco veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Wesbanco wird sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,876 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,840 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 29,14 Prozent auf 274,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 387,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,58 USD, gegenüber 2,23 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 1,08 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,44 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch