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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Werner Enterprises stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Werner Enterprises wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,156 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,340 USD je Aktie erzielt worden.
Werner Enterprises soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 956,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 771,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,800 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,240 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,66 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,97 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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