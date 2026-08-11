Ausblick: WeRide legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WeRide wird am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,893 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 176,7 Millionen CNY für WeRide, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 17,6 Millionen USD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -3,696 CNY, gegenüber -0,750 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 1,09 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 95,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch