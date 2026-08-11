WeRid a Aktie 137180984 / KYG9560F1028
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: WeRide A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
WeRide A präsentiert in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,281 HKD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,510 HKD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll WeRide A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,16 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 208,8 Millionen HKD. Im Vorjahresviertel waren noch 137,2 Millionen HKD in den Büchern gestanden.
14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,413 HKD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,940 HKD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,23 Milliarden HKD, gegenüber 742,5 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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