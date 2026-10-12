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12.10.2026 07:01:06

Ausblick: Wells Fargo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wells Fargo
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Wells Fargo wird sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,85 USD gegenüber 1,66 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 22,31 Milliarden USD – ein Minus von 29,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wells Fargo 31,66 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,32 USD, gegenüber 6,26 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 88,80 Milliarden USD im Vergleich zu 124,24 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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