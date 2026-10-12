Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.10.2026 07:01:06
Ausblick: Wells Fargo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Wells Fargo wird sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,85 USD gegenüber 1,66 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 17 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 22,31 Milliarden USD – ein Minus von 29,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wells Fargo 31,66 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,32 USD, gegenüber 6,26 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 88,80 Milliarden USD im Vergleich zu 124,24 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Wells Fargo & Co.
|
07:01
|Ausblick: Wells Fargo stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
09.10.26
|Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Abend im Aufwind (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Wells Fargo Aktie News: Wells Fargo am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
06.10.26
|S&P 500-Wert Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Wells Fargo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
29.09.26
|S&P 500-Papier Wells Fargo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Wells Fargo von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.09.26