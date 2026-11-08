Ausblick: WELL Health Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

WELL Health Technologies präsentiert in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,059 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 195,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem WELL Health Technologies 0,020 CAD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,03 Prozent auf 408,5 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte WELL Health Technologies noch 364,6 Millionen CAD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,246 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,030 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,60 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,40 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net