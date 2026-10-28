Ausblick: Weichai Power mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Weichai Power wird am 29.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,331 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Weichai Power noch 0,410 HKD je Aktie eingenommen.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 56,64 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 62,74 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 24 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,70 CNY, gegenüber 1,38 HKD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt 255,81 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 251,11 Milliarden HKD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch