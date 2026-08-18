Weibo Aktie 23986224 / US9485961018
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18.08.2026 07:01:06
Ausblick: Weibo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Weibo wird sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,361 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,470 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 0,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 442,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 446,4 Millionen USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,41 USD je Aktie, gegenüber 1,71 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 18 Analysten durchschnittlich auf 1,80 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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