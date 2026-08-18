Ausblick: Weibo A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Weibo A wird am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,83 HKD. Im Vorjahresquartal waren 3,66 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,47 Milliarden HKD – das würde einem Abschlag von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,47 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,05 HKD aus. Im Vorjahr waren 13,26 HKD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 14,15 Milliarden HKD, nachdem im Vorjahr 13,70 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch