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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Wayside Technology Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Wayside Technology Group stellt am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,377 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,260 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,17 Prozent auf 181,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 161,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,40 USD im Vergleich zu 1,16 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 732,9 Millionen USD, gegenüber 652,5 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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