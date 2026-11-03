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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Wayfair A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Wayfair A stellt am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
28 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,798 USD aus. Im letzten Jahr hatte Wayfair A einen Verlust von -0,760 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz gehen 30 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,38 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 8,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Wayfair A einen Umsatz von 3,12 Milliarden USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 29 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,88 USD im Vergleich zu -2,450 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 31 Analysten durchschnittlich bei 13,43 Milliarden USD, gegenüber 12,46 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
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Analysen zu Wayfair Inc (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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