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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Watsco B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Watsco B wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,11 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 3,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,98 USD erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 6,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,20 Milliarden USD gegenüber 2,07 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,02 USD aus. Im Vorjahr waren 12,25 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 7,58 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 7,24 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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