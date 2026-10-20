Ausblick: Waste Connections präsentiert Quartalsergebnisse

Waste Connections wird am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 23 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,16 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Waste Connections 1,53 CAD je Aktie erwirtschaftet.

21 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,70 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 9,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,39 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 8,02 CAD, gegenüber 5,83 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 24 Analysten durchschnittlich 14,25 Milliarden CAD im Vergleich zu 13,23 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch