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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Wärtsilä präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Wärtsilä veröffentlicht am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,254 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Wärtsilä noch ein Gewinn pro Aktie von 0,310 EUR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 16 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 9,45 Prozent auf 1,48 Milliarden EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,63 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 EUR im Vergleich zu 1,06 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 6,39 Milliarden EUR, gegenüber 6,91 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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