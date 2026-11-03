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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Warrior Met Coal LLC Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Warrior Met Coal LLC Registered wird am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,55 USD aus. Im letzten Jahr hatte Warrior Met Coal LLC Registered einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie eingefahren.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 54,28 Prozent auf 505,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 327,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,66 USD im Vergleich zu 1,08 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,04 Milliarden USD, gegenüber 1,31 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Warrior Met Coal LLC Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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