Warehouses De Pauw Aktie 51578168 / BE0974349814
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Warehouses De Pauw stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Warehouses De Pauw wird am 23.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Warehouses De Pauw im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,420 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,470 EUR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 5,42 Prozent auf 122,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Warehouses De Pauw noch 129,5 Millionen EUR umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,61 EUR, während im vorherigen Jahr noch 1,54 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 492,1 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 523,5 Millionen EUR waren.
Redaktion finanzen.ch
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