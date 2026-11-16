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16.11.2026 07:01:06
Ausblick: Walt Disney öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Walt Disney legt die jüngste Bilanz offen. Was Analysten erwarten.
Walt Disney äussert sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
24 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD gegenüber 0,730 USD im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Walt Disney im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 25,16 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 23 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,87 Prozent gesteigert.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 29 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,92 USD, gegenüber 6,85 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 29 Analysten durchschnittlich auf 101,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 94,18 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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