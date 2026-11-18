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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Walmart präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Walmart öffnet die Bücher – damit rechnen Analysten.
Walmart wird am 19.11.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
39 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,638 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,770 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 32 Analysten einen Zuwachs von 4,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 187,38 Milliarden USD gegenüber 179,50 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 44 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD, gegenüber 2,73 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 39 Analysten auf durchschnittlich 752,68 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 713,16 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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