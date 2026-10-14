Ausblick: Wallenstam Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Wallenstam Registered B wird am 15.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,555 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 47,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,06 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 0,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 791,9 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 794,0 Millionen SEK umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 3,97 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,15 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,25 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.ch