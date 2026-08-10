Ausblick: Wallenius Wilhelmsen ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Wallenius Wilhelmsen ASA wird am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,298 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Wallenius Wilhelmsen ASA 9,27 NOK je Aktie erwirtschaftet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 1,33 Milliarden USD für Wallenius Wilhelmsen ASA, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 13,91 Milliarden NOK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,59 USD, gegenüber 25,03 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 5,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 54,41 Milliarden NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch