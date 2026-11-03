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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Wallenius Wilhelmsen ASA gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Wallenius Wilhelmsen ASA präsentiert am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,457 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Wallenius Wilhelmsen ASA noch ein Gewinn pro Aktie von 6,06 NOK in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 7 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,38 Milliarden USD, was einem Umsatz von 13,44 Milliarden NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,63 USD je Aktie, gegenüber 25,03 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 5,36 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 54,41 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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|Ausblick: Wallenius Wilhelmsen ASA gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Wallenius Wilhelmsen ASA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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10.08.26
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27.07.26
|Erste Schätzungen: Wallenius Wilhelmsen ASA legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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05.05.26
|Ausblick: Wallenius Wilhelmsen ASA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Wallenius Wilhelmsen ASA
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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