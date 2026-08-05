Walker & Dunlop Aktie 12107541 / US93148P1021
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Walker Dunlop verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Walker Dunlop wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,903 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Walker Dunlop 0,990 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Walker Dunlop in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 337,4 Millionen USD im Vergleich zu 296,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,57 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,64 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,38 Milliarden USD, gegenüber 1,27 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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