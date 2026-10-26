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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Wal-Mart de Mexico SAB de CV (spons ADRs) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,396 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.
7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 12,96 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 13,88 Milliarden USD aus.
Die Schätzungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 59,40 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 52,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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