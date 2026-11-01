Ausblick: Wajax gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Wajax wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,776 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Wajax 0,770 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 503,6 Millionen CAD – ein Plus von 4,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Wajax 483,1 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,09 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,64 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,09 Milliarden CAD, gegenüber 2,15 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net