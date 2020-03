Ausblick: WACKER CHEMIE stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WACKER CHEMIE lässt sich am Dienstag in die Bücher blicken und präsentiert die Zahlen zum abgelaufenen Quartal sowie zum vergangenen Geschäftsjahr.

WACKER CHEMIE wird am 17.03.2020 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,347 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,780 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,21 Milliarden EUR aus - das entspräche einem Plus von 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Die Prognosen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,54 EUR, gegenüber 4,95 EUR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 5,01 Milliarden EUR im Vergleich zu 4,98 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch