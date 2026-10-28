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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: WACKER CHEMIE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende WACKER CHEMIE-Bilanz.
WACKER CHEMIE äussert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,500 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei WACKER CHEMIE noch ein Verlust pro Aktie von -1,730 EUR in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 10,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,48 Milliarden EUR gegenüber 1,34 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,13 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren -16,530 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,74 Milliarden EUR, gegenüber 5,49 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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