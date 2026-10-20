Wabtec Aktie 1079842 / US9297401088
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Wabtec öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Wabtec wird am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,73 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,81 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3,20 Milliarden USD gegenüber 2,89 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,87 USD je Aktie, gegenüber 6,83 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 12,55 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 11,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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