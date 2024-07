Ausblick: WABCO India zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

WABCO India präsentiert in der am 22.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 52,70 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 52,58 INR erwirtschaftet worden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 9,51 Milliarden INR gegenüber 9,67 Milliarden INR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 1,59 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 260,82 INR, während im vorherigen Jahr noch 214,28 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,83 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 38,13 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.ch