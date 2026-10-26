Ausblick: Waaree Energies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Waaree Energies wird am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 29,80 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Waaree Energies 29,33 INR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 33,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 80,80 Milliarden INR gegenüber 60,66 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 152,28 INR je Aktie, gegenüber 129,10 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 349,75 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 260,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch