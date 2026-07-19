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W. R. Berkley Aktie 912467 / US0844231029

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19.07.2026 07:01:06

Ausblick: W R Berkley zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

W. R. Berkley
58.09 CHF 3.50%
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W R Berkley wird sich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,08 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte W R Berkley ein EPS von 1,00 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,28 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 10,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,67 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,45 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 12,80 Milliarden USD, gegenüber 14,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch

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