Ausblick: W&T Offshore öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

W&T Offshore stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,063 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte W&T Offshore noch -0,480 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,68 Prozent auf 145,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 127,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,071 USD, gegenüber -1,010 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 596,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 501,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch