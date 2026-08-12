Vuzix Corporation Aktie 20657223 / US92921W3007
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Vuzix zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Vuzix stellt am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,110 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 15,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,3 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Vuzix für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,5 Millionen USD aus.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,420 USD je Aktie, gegenüber -0,420 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 11,5 Millionen USD. Im Vorjahr waren 6,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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