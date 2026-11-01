Ausblick: Vornado Realty Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vornado Realty Trust präsentiert am 02.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,199 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 5,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 477,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 453,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,366 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,20 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,88 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,81 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net