Ausblick: Vornado Realty Trust stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vornado Realty Trust veröffentlicht am 04.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,055 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 431,7 Millionen USD gegenüber 461,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,085 USD, gegenüber 4,20 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 1,89 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,81 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch