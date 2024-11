Ausblick: Vonovia SE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird sich am 06.11.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2024 beendeten Quartals äussern.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,452 EUR je Aktie gegenüber 0,500 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 47,84 Prozent auf 829,5 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,59 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,89 EUR je Aktie, gegenüber -7,800 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 3,21 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 4,93 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch