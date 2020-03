Ausblick: Vonovia SE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Am Donnerstag berichtet der Wohnungsbaukonzern Vonovia über seine Geschäftsentwicklung.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) lädt am 05.03.2020 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,543 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 25,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,432 EUR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,26 Prozent auf 537,1 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 505,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,15 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 4,48 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,09 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 1,89 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch