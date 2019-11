Ausblick: Vonovia gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Der Immobilienkonzern Vonovia legt am Dienstag die Zahlen für das abgelaufene Quartal vor. Das erwarten Analysten.

Vonovia SE (ex Deutsche Annington) wird am 05.11.2019 das Zahlenwerk zum am 30.09.2019 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,553 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,550 EUR erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Vonovia SE (ex Deutsche Annington) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 512,9 Millionen EUR im Vergleich zu 432,1 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,15 EUR aus. Im Vorjahr waren 4,48 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 2,08 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,89 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.

