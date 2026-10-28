|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Volkswagen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Volkswagen äussert sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,317 USD aus. Im letzten Jahr hatte Volkswagen einen Verlust von -0,110 USD je Aktie eingefahren.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 6,15 Prozent auf 88,08 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,82 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,50 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 362,36 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 363,30 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh
|
07:01
|Ausblick: Volkswagen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Volkswagen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
23.07.26
|Ausblick: Volkswagen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
09.07.26
|Erste Schätzungen: Volkswagen präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Volkswagen legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: SMI leichter -- DAX etwas höher -- US-Börsen freundlich erwartet -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich tiefer, während der deutsche Leitindex aufwärts tendiert. An der Wall Street dürften grüne Vorzeichen zu sehen sein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.