Ausblick: VolitionRX stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

VolitionRX wird am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,568 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 2,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 0,4 Millionen USD gegenüber 0,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -2,165 USD, gegenüber -4,400 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 2,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch