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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: Volatus Aerospace zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Volatus Aerospace wird am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,007 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 10,6 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 0,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,033 CAD im Vergleich zu -0,040 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 39,0 Millionen CAD, gegenüber 34,2 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
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✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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