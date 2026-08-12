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Volatus Aerospace Aktie 138101823 / CA92865M1023

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Volatus Aerospace legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Volatus Aerospace
0.34 EUR -0.88%
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Volatus Aerospace wird am 13.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Volatus Aerospace für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 CAD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,70 Prozent auf 10,4 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,028 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,040 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 47,6 Millionen CAD, gegenüber 34,2 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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